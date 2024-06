Europawahl Wie rechts ist die Region? Darum ist die AfD in vielen Orten so stark

Diefenbach in der Eifel. Weniger als hundert Menschen leben in dem Dorf im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Fast Dreiviertel der dort Wahlberechtigten haben am Sonntag ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben. Und von denen machten fast 47 Prozent Ihr Kreuz bei der AfD. Die Partei wurde stärkste Kraft in dem Ort, vor CDU (23,3 Prozent) und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), zehn Prozent.