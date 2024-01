Neue Partei BSW Mit Ex-Grünen-Politiker: Was Sahra Wagenknecht mit ihrer Partei in Rheinland-Pfalz vorhat

Erst vor einer Woche hat die Ex-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ihre eigene Partei gegründet. Mit dem BSW - dem Bündnis Sahra Wagenknecht - will sie nicht nur bei Bundestags- und Europawahlen antreten. Auch in Rheinland-Pfalz soll eine Landespartei heranwachsen. Und ganz ohne bei einer Wahl angetreten zu sein, konnte Wagenknecht am Montag in Mainz schon den ersten Landtagsabgeordneten der Partei vorstellen. Das habe die Linke in Rheinland-Pfalz nie geschafft, sagte Wagenknecht. Der „Einzug“ ins Parlament ist dem BSW gelungen, weil sich der ehemalige Grünen-Abgeordnete Andreas Hartenfels der Gruppe um die Parteigründerin angeschlossen hat.