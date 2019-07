Parteien : Grüne Jugend und Julis wachsen

Mainz Wie sich die aktuellen Debatten auf den Nachwuchs der Parteien im Land auswirkt.

Selbst in den Sommerferien gehen Schüler auf die Straße, um für ihre Vorstellung einer klima­freundlicheren Politik zu kämpfen. Doch ist es eine Art Klima-Apo, die sich im Land manifestiert, oder suchen die Köpfe hinter „Fridays for Future“ auch den Weg in die politischen Jugendorganisationen? Profitieren nur die Grünen, oder sind die Jugendlichen per se politischer?

Während sich die Organisationsstruktur bisher auf die großen Städte wie Mainz, Koblenz oder Ludwigshafen beschränkte, erstarken die Grünen nun in der Fläche. In Ahrweiler, Mayen, aber auch im Donnersbergkreis werden gerade Kreisverbände etabliert. „In vielerlei Hinsicht ist das auch eine Herausforderung, weil wir natürlich weiter mit den finanziellen Mitteln einer Fünf-Prozent-Partei ausgestattet sind“, sagt Buddendiek. Mit Hilfe der motivierten Neumitglieder soll ein möglichst starkes Landtagswahlergebnis 2021 eingefahren werden.

Lichtenthälers konservatives Pendant Jens Münster (Junge Union) würde sich mehr Einfluss seiner Organisation auf die Mutterpartei CDU wünschen. „Mit 6000 JU-Mitgliedern sind wir die größte politische Jugendorganisation in Rheinland-Pfalz und haben sogar mehr Mitglieder als die Grünen oder die FDP“, sagt er. Die Zahlen sind aber seit einer Dekade rückläufig, 2019 um 1,5 Prozent. Warum? Münster: „Ein Grund dafür ist, dass die CDU in Rheinland-Pfalz in großen Teilen vollkommen überaltert ist und junge Menschen in der CDU daher nicht immer eine Perspektive sehen. Dann kommen sie natürlich auch nicht zur Jungen Union.“ Es gebe zudem deutlich zu wenige junge CDU-Politiker in den Parlamenten. Münster kündigt an: „Das muss sich ändern, und das werden wir bei den kommenden Landtags- und Bundestagswahlen auch ändern.“