Elektromobilität Wie sich ein Fristende auf E-Ladesäulen auswirkt

Für Un­ter­neh­men mit weniger als 100 000 angeschlossenen Kunden galt eine Übergabefrist bis Ende dieses Jahres. Nach dem 31. Dezember 2024 dürfen aber auch sie keine La­de­ein­rich­tun­gen für E-Fahr­zeuge mehr be­trei­ben. In Rheinland-Pfalz gibt es 22 Energieunternehmen, die sowohl Netze als auch Ladesäulen in Rheinland-Pfalz betreiben, wie das Wirtschaftsministerium in Mainz auf eine Anfrage der Fraktion der Freien Wähler mitteilt. Diese betrieben bisher insgesamt etwa 190 Ladesäulen.