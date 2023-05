E-Mobilität Zahl der Elektroautos in der Region steigt nur langsam – das sind die Gründe

Rund 7400 reine E-Autos waren zu Beginn des Jahres in der Region angemeldet. Hinzu kommen noch rund 5000 sogenannte Plug-in-Hybride – also Fahrzeuge, die sowohl über einen Elektro- und einen Verbrennermotor verfügen und deren Batterie wie reine „Stromer“ an der Steckdose geladen werden – und 13.700 Hybrid-Fahrzeuge, die überwiegend mit einem Verbrennermotor angetrieben werden, der von einem Elektro-Antrieb unterstützt wird.