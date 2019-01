Wieder Bombendrohung an Gericht: Polizei durchsucht Gebäude

Wegen einer Bombendrohung im Oberlandesgericht in Zweibrücken hat die Polizei das Gebäude am Dienstagvormittag durchsucht. Es sei kein Sprengstoff gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. dpa

Das Gericht habe für die Durchsuchung nicht geräumt werden müssen. In der Nacht zum Dienstag war dort die Bombendrohung per E-Mail eingegangen. Gedroht wurde, in dem Gericht befinde sich ein Sprengsatz, der am Dienstag explodieren werde. Bei der Durchsuchung war auch ein extra geschulter Spürhund im Einsatz. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Bombendrohungen an Gerichten bundesweit Ende vergangener Woche gibt, war zunächst unklar.

Pressemitteilung