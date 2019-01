später lesen Wieder etwas geringere Inflation an der Saar FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Dank einer Entspannung bei den Kosten für Heizöl und Sprit sind die Verbraucherpreise im Saarland im Dezember 2018 nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt. Sie kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. dpa