Wieder Gottesdienste und geöffnete Geschäfte

Im Landtag liegen Zettel imt dem Hinweis „Stop Bitte freilassen“ aus. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Beschränkungen: Unabhängig von Angebot und Größe dürfen Geschäfte am Montag wieder öffnen. Gottesdienste können schon am Sonntag wieder besucht werden. Aber für alles gelten strenge Auflagen.



In Rheinland-Pfalz können wieder alle Geschäfte unter Auflagen öffnen und Gottesdienste gefeiert werden. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch überraschend während einer Regierungserklärung in Mainz angekündigt. Voraussetzung sei jedoch die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Die Opposition kritisierte die Maßnahmen der Regierung.

Die Kirchen sind schon von diesem Sonntag an wieder für Gottesdienste geöffnet; Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen aber Schutzkonzepte einhalten. Der Einzelhandel darf unabhängig vom Sortiment und der Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Begrenzung der Kunden ab Montag wieder öffnen. „Weil es rechtlich problematisch ist und auch niemand wirklich versteht, warum bestimmte Geschäfte des Einzelhandels öffnen können und andere nicht, wollen wir hier zu einer klareren Lösung kommen“, begründete sie die Entscheidung der Ampel-Regierung. Dazu gehören auch Friseurgeschäfte. Sie können unter Auflagen und unter Vermeidung von Wartesituationen ihre Arbeit wiederaufnehmen.

Bisher durften nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern öffnen. Unter anderem Buchhandlungen, Fahrrad- und Kfz-Händler hatten unabhängig von der Fläche schon wieder aufmachen können.

Neu ist auch: Musikunterricht, einzeln oder zu zweit, werde wieder möglich, kündigte Dreyer an. „Uns ist auch bewusst, dass die Gastronomie dringend eine Perspektive braucht“, sagte die Ministerpräsidentin. „Wir wollen zudem die Familien entlasten und mehr Spielräume für Kinder eröffnen.“

Die Themen Spielplätze und Gastronomie werde sie am Donnerstag bei der Schalte der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin ansprechen und für die nächste Besprechung am 6. Mai auf die Tagesordnung setzen lassen. Das neue Virus sei „tückisch“, verbreite sich schnell und habe eine lange Inkubationszeit. „Weil wir neue Gefahren erst mit Verzögerung erkennen, müssen wir mit jeder Lockerung vorsichtig sein.“

Die höchste Zahl an gemeldeten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus habe es in Rheinland-Pfalz am 28. März mit 256 Menschen gegeben, sagte Dreyer. „Seit zehn Tagen bewegen sich die Zahlen im zweistelligen Bereich. Wir haben nun ausreichend Intensivbetten zur Verfügung und das Infektionsgeschehen ermöglicht es, verschobene Operationen ab jetzt wieder durchzuführen.“

Die Sozialdemokratin mahnte jedoch: „Niemand kann genau sagen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Die Corona-Epidemie folgt keinem bekannten Muster. Deshalb kennt auch keiner den einen, richtigen Weg.“ Für die Landesregierung gelte: „Führungsstärke besteht in diesen Wochen in dem Mut, Entscheidungen zu treffen, sie immer wieder auf ihre Konsequenzen hin zu überprüfen und wenn nötig auch zu korrigieren.“ Der Gesundheitsschutz der Menschen stehe nach wie vor an erster Stelle.

Wegen der Abstands- und Hygieneregeln wurde die Landtagssitzung von geplanten zwei Tagen auf einen Nachmittag reduziert. Nur sechs der neun Minister und 63 der 101 Abgeordneten waren im Plenum anwesend. Besuchergruppen waren nicht erlaubt.

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) stellte zu Beginn der „denkwürdigen Sitzung in außergewöhnlichen Zeiten“ fest: „Die parlamentarische Demokratie funktioniert.“ Aufgabe der Abgeordneten sei es, „die nötig gewordenen Grundrechtseingriffe immer wieder auf ihren tatsächlichen Nutzen zu überprüfen“. Hering betonte: „Solidarität ist das Gebot der Stunde, um die Menschen zu schützen, die unseren Schutz jetzt besonders brauchen.“ Dreyer betonte die Solidarität mit den europäischen Nachbarn Spanien, Italien und Frankreich in der Corona-Krise.

Ein wichtiger Schritt zu einem neuen Alltag in Rheinland-Pfalz sei die Wiedereröffnung der Schulen, sagte sie. „Unsere Kinder dürfen nicht zu den Verlierern der Krise werden!“ Deshalb habe die Notbetreuung in Kita und Schule von Anfang an allen offen gestanden, die sie brauchten. Kindern, die zuhause keinen eigenen PC oder kein eigenes Tablet haben, stellten Landesregierung und kommunale Spitzenverbänden 25 000 Leihgeräte zur Verfügung. Für die Schulen liege ein detaillierter Hygieneplan vor. „Der Unterricht gehe stufenweise in kleinen Lerngruppen wieder los.“ Gesundheitsschutz und das Recht auf Bildung dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Oppositionsführer Christian Baldauf kritisierte die Maßnahmen der Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus. Warum traue die Politik dem Einzelhandel und dem Friseur um die Ecke zu, für Distanz zu sorgen, dem Besitzer des Biergartens oder der Eckkneipe aber nicht, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Warum dürfte das Outletcenter in Zweibrücken öffnen? Kinder dürften wieder in die Schulen, aber keine Gäste in die Hotels. Auch sei unklar, was unter den bis 31. August verbotenen Großveranstaltungen gemeint sei. „Das sind die falschen Signale“, kritisierte Baldauf. Er forderte einen kommunalen Stabilitätspakt und mehr Hilfen für die Wirtschaft. Bei der Wiedereröffnung der Schulen gebe es „praktische Ungereimtheiten“.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge sagte, ob alle Maßnahmen oder Einschränkungen in der Corona-Krise nötig gewesen seien, darüber lasse sich trefflich streiten. Es müsse etwa kritisch gefragt werden, warum der Fokus nicht früher auf Risikogruppen gelegen habe. Der Shutdown müsse umgehend beendet werden, Unternehmen müssten unter Auflagen wieder ihrer Tätigkeit nachgehen können.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sprach von „Grundrechts-Einschränkungen“ in den vergangenen Wochen. Diese seien schwer zu ertragen - „es widerstrebt geradezu jeder liberalen Geisteshaltung.“ Aber diese Schritte seien richtig und notwendig gewesen, sie wendeten Schaden ab.