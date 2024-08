Fußball-Bundesliga Wieder kein Sieg: VfB-Ärger über Schiri und Gegentore

Enzo Millot (8. Minute) und Jamie Leweling (15.) hatten den VfB vor 59.000 Zuschauern früh mit 2:0 in Führung gebracht. Die Gastgeber verpassten es gegen defensiv zunächst extrem schwache Mainzer allerdings, nachzulegen und die Partie womöglich schon früh zu entscheiden. Nadiem Amiri per Foulelfmeter (43.) und Jonathan Burkardt (62.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder erzielte mit einem kuriosen Freistoßtor das 3:2 des VfB (88.), in der Nachspielzeit schlugen die 05er durch Maxim Leitsch aber noch einmal zurück (90.+4).