Wieder Leitpfosten auf der B53: Polizei sucht Zeugen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Enkirch/Traben-Trarbach Nachdem mehrmals Leitpfosten auf der Fahrbahn der B53 zwischen Enkirch und Traben-Trarbach gefunden wurden, ermittelt die Polizeiinspektion Zell wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im Falle einer Verurteilung erwarten den oder die Täter in besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahre Haft, hieß es in einer Pressemitteilung am Montagabend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zuvor hatten kurz nach 20.00 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einige Leitpfosten auf der Fahrbahn gemeldet. Immer wieder komme es auf diesem Straßenabschnitt im Landkreis Bernkastel-Wittlich zu ähnlichen Vorfällen, so die Polizei. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die sich am Montagabend am Tatort aufgehalten haben.