Wieder mehr Insolvenzen von Unternehmen im Saarland

Saarbrücken Die Zahl der zahlungsunfähigen Unternehmen im Saarland ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. 285 Firmen meldeten 2019 Insolvenz an, teilte das Statistische Amt am Montag in Saarbrücken mit. Das sind 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr.



