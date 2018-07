später lesen Wieder Patient aus Rheinhessen-Fachklinik Alzey entwischt Teilen

Aus einer psychiatrischen Klinik in Alzey ist wieder ein Patient entkommen und noch auf der Flucht. Es handle sich um einen 22-jährigen Mann, wie die Polizei in Mainz am Montagmorgen bestätigte. Mehrere Medien hatten vorher darüber berichtet. dpa