Wieder Proteste gegen Atomwaffen beim Fliegerhorst Büchel

Gegen die mutmaßlich letzten US-Atombomben in Deutschland beginnen beim Fliegerhorst Büchel in der Eifel wieder die traditionellen Demonstrationen. In diesem Jahr stehen sie zusätzlich unter dem Eindruck des drohenden Aus für den INF-Abrüstungsvertrag für atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen. dpa