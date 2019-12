Wieder Staus an Passagierkontrollen zu Ferienbeginn erwartet

Eine Cargomaschine rollt auf dem Frankfurter Flughafen zu ihrer Parkposition. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Passagiere am Frankfurter Flughafen müssen sich in den kommenden Tagen in Geduld üben und rechtzeitig vor ihrem Abflug präsent sein. Nach dem Betreiber Fraport hat auch die Bundespolizei auf drohende Warteschlangen an den Passagier- und Handgepäckkontrollen hingewiesen.

„Vom 18. bis zum 23. Dezember könnte es noch einmal eng werden“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Fraport hatte die Fluggäste bereits in der vergangenen Woche aufgefordert, „unbedingt 2,5 Stunden“ vor Abflug anzureisen. Außerdem solle möglichst wenig Handgepäck mitgeführt und das automatische Check-In genutzt werden.