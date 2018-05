später lesen Wieder Unwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Auch am heutigen Dienstag werden in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder Unwetter erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Mittag mit einzelnen schweren Gewittern, heftigem Starkregen und Hagelschlag. Die Gewitter ziehen sich demnach bis in die Nacht zum Mittwoch. Lokale Überschwemmungen seien wahrscheinlich. Gleichzeitig soll es bei Höchsttemperaturen von 29 Grad wieder heiß werden. dpa