Wieder weniger Straftaten und eine höhere Aufklärungsquote

Die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz ist 2018 auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gesunken. Die Aufklärungsquote erreichte zugleich den höchsten Wert seit Beginn der Kriminalstatistik 1971. „In Europa lebt man in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen besonders sicher“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in Mainz. dpa