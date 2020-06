Wieder weniger Verstöße gegen Corona-Regeln

Mainz Die Verstöße gegen die Corona-Regeln waren aus Sicht der Polizei am Pfingstwochenende erneut rückläufig. 278 Verstöße seien am Pfingstsamstag und -sonntag registriert worden. „Hiervon entfällt der größte Teil auf unzulässige Personenansammlungen im öffentlichen Raum“, sagte der Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, Joachim Winkler, am Dienstag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa