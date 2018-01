später lesen Wiederangesiedeltes Luchsweibchen im Pfälzerwald verletzt FOTO: Alexander Heinl FOTO: Alexander Heinl Teilen

Wenige Wochen nach dem Freilassen im Pfälzerwald hat sich das Luchsweibchen „Alosa“ verletzt. Der Mittelhandknochen der linken Pfote sei gebrochen, teilte die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz am Dienstag mit. Außerdem habe sich eine Infektion an der Pfote gebildet. Wie sich das Tier verletzt hat, ist unklar. Um behandelt werden zu können, musste „Alosa“ vergangenen Freitag eingefangen und in eine Spezial-Tierklinik im saarländischen Spiesen-Elversberg gebracht werden. dpa