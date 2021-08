Hochwasser : Viele müssen ohne Heizung durch den Winter

Die Berge von zerstörtem Mobiliar und Elektroschrott sind aus Trier-Ehrang inzwischen verschwunden. Die Sanierung der Häuser jedoch muss erst noch richtig beginnen. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Handwerker waren schon vor der Flut bis zum Winter ausgebucht. Auch neue Heizkessel, Bauholz oder Rohre waren knapp, bevor die Nachfrage explodierte. Wie läuft der Wiederaufbau da an?

Nackt wie Rohbauten stehen die Häuser an den Straßen, auf denen sich bis vor kurzem noch schlammverschmierte Möbel stapelten, all die kaputten Elektrogeräte und rausgerissenen Fußböden. Und doch ist das erst der Anfang. Von Heizölwasser getränkter Estrich und Putz müssen abgeschlagen werden. Da, wo das Wasser stand, ist die Elektrik meist hinüber, die Heizung sowieso.

„Das bringt uns alle an die Grenzen“, sagt der Mitarbeiter einer Versicherung, der seit Wochen im Dauereinsatz ist und anonym bleiben möchte. „Ich frage mich überhaupt, wie das funktionieren soll. Man hat ja vorher schon keine Handwerker gekriegt“, sagt er. Nicht einmal genügend Bauschuttcontainer gebe es in der Region Trier. Die besorge man nun im Osten. Und er bedauert jetzt schon, dass es angesichts all der Großschäden nicht gelingen wird, jedem Versicherten Handwerker zu vermitteln. Bei den Schäden sei nichts Kleines dabei. Die meisten lägen zwischen 50 000 und 300 000 Euro. Auch Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück, geht davon aus, dass der Wiederaufbau ein langer, schwieriger Weg wird. Er werde sich über Monate und Jahre hinziehen. „Das Handwerk in der Region hätte die Flutwelle nicht gebraucht, um Aufträge zu bekommen“, sagt der Eifeler. Denn viele waren ohnehin bis zum Jahresende ausgebucht. Kleis betont jedoch, dass Handwerker nun Überstunden machen, weniger dringende Aufträge verschieben oder am Wochenende arbeiten, um Flutopfern zu helfen. Und Matthias Schwalbach, Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Trier, beteuert, dass Handwerker die verzweifelte Lage der Kunden nicht ausnutzen werden. „Höhere Preise können sich aber ergeben, soweit Materialpreise steigen“, sagt er.

Und das ist gut möglich. Denn angesichts der durch die Flut stark gestiegenen Nachfrage sind Engpässe zu erwarten.

Am härtesten trifft es wohl die, deren Heizkessel im Hochwasser kaputt ging. Wird es denn gelingen, dass alle Betroffenen wieder eine Heizung haben, ehe es kalt wird? „Nein“, sagt Matthias Baro, Chef des Trierer Heizung- und Sanitärbetriebs Baro. Da müsse man realistisch sein. Für viele werde es darauf hinauslaufen, zunächst provisorisch zu heizen. Mit Holzöfen, die man an Kamine anschließt oder mit Elektroheizstäben, die das Heizwasser wie Tauchsieder erwärmen. Auch die provisorische Reparatur eines alten Ölkessels sei denkbar. So gebe es 1000-Liter-Tanks, die nicht genehmigt werden müssen.

Eigentlich sind Ölheizungen in Hochwasserrisiko-Gebieten tabu. Die, die nun überflutet wurden, seien Bestandsanlagen aus dem vorigen Jahrhundert. Da, wo man nun – wie in Trier-Ehrang – auf Erdgas umstellen kann, sei die Lösung relativ einfach und auch von den Kosten her überschaubar.

Solche Erdgasleitungen sind in der Region allerdings eine Seltenheit. Angesichts der Tatsache, dass viele der beschädigten Häuser älteren Datums und nicht optimal isoliert sind, sind moderne Wärmepumpen oft ungeeignet. Was bleibt, sind Holzpellet-Anlagen. Doch an die sei dieses Jahr so gut wie nicht mehr dranzukommen, sagt Baro. Denn schon vor der Flut gab es wegen der hohen Fördergelder eine große Nachfrage und Lieferengpässe. Und selbst wenn es genug Geräte gäbe, erfordern Planung und Beantragung viel Zeit. „Die Materialknappheit reicht bis zu den Rohrsystemen“, sagt der Diplom-Ingenieur. Allein für die 690 kaputten Heizungen in Trier-Ehrang müssen Handwerker um die 2500 Angebote schreiben, da die Versicherungen sich nicht mit einem einzigen Angebot zufrieden gäben. Das alles kostet Zeit.

Relativ schnell ist es – wie Erich Porn, Obermeister der Elektroinnung Trier-Saarburg, erklärt – gelungen, betroffene Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Die Zusammenarbeit mit den Trierer Stadtwerken habe sehr gut funktioniert. Alle überschwemmten Bereiche habe man vom Netz genommen, Schaltkästen repariert und die bewohnten Obergeschosse wieder angeklemmt. Bis der Putz abgeschlagen ist und neue Kabel in der Wand sind, wird es aber dauern. Genau wie Installateure sind auch viele Elektriker seit Monaten ausgebucht.

Hinzu kommt das Problem, dass viele Baumaterialien weiter knapp und sind und teils Lieferzeiten von zwei bis drei Monaten haben. Darunter nach Infos des Eifeler Baustoffhandels Bermes Bauholz, Dämmmaterialien und Gipskartonplatten. Aber auch bei Bodenbelägen muss man laut Edwin Steffen, Geschäftsleiter beim Leyendecker Holzland, inzwischen sechs bis acht Wochen auf die Ware warten. Zudem seien die Preise – genau wie bei Türen – seit Jahresbeginn um zehn Prozent gestiegen.