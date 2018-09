später lesen Wiesemann erschüttert von Ausmaß des Missbrauchsskandals Teilen

Der Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, hat sich erschüttert gezeigt über die Dimension des Missbrausskandals in der katholischen Kirche. „Was Priester unserer Kirche Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen an körperlichem und seelischem Leid zugefügt haben, ist unbeschreiblich und sehr bedrückend“, sagte Wiesemann nach einer am Samstag verbreiteten Mitteilung. dpa