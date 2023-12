Kirche Wiesemann ruft zu mehr Mitgefühl auf: „Niemanden ausgrenzen“

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat zu mehr Mitgefühl für Obdachlose, Einsame und Geflüchtete aufgerufen. Gerade Weihnachten sollte ein Appell an die Gesellschaft sein, so miteinander umzugehen, dass niemand ausgegrenzt und benachteiligt werde, schrieb Wiesemann in einem Beitrag für die Zeitung „der pilger“ des Bistums Speyer. Alle seien aufgerufen, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und der Welt so zu gestalten, dass ein gutes Leben für alle möglich sei.