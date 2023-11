Katholische Marienschule bietet Zahlung an Gepeinigte Schülerin bricht Schweigen: Wieviel Schmerzensgeld erhalten Missbrauchsopfer?

Es ist erschreckend: Nicht nur Priester haben Minderjährige im kirchlichen Umfeld missbraucht, auch an katholischen Schulen sind Jungen und Mädchen gequält worden. Täter waren oftmals Lehrer, die keine Geistlichen waren. Die Ermittlung offizieller Zahlen steckt allerdings noch ganz am Anfang. Experten gehen von einer Vielzahl an Fällen und einer noch höheren Dunkelziffer aus. Zahlreiche Delikte sind in der Regel verjährt; die meisten Opfer wollen öffentlich nicht über den Missbrauch reden.