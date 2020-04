Wildbienen beobachten: BUND empfiehlt Ausgleich zu Corona

Mainz Als sinnvollen Ausgleich zur Dauerbeschäftigung mit dem Coronavirus empfiehlt der Naturschutzverband BUND die Beobachtung von Wildbienen. „Wenn sich alles um diese Krise dreht, ist die Beschäftigung mit der Natur eine gute Gelegenheit, etwas Anderes und Sinnvolles zu tun“, sagt die rheinland-pfälzische BUND-Landesvorsitzende Sabine Yacoub.

An Löchern in Gehölzen lässt sich jetzt etwa die Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta), erkennbar an ihrem rostroten Leib mit hummelartigem Pelz, beim Belegen einer Niströhre beobachten. Nach der Eiablage wird die Röhre mit einer Art Mörtel verschlossen, den die Biene aus feuchter Erde mit ihrem Speichel anrührt. Zuvor hat sie Nektar und Pollen in der Röhre abgelegt, als erste Speise für die aus dem Ei schlüpfenden Bienenlarven. Ist alles verzehrt, spinnt die Larve einen Kokon, in dem sie sich verpuppt und im Sommer zur erwachsenen Biene entwickelt.