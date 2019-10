Wilde Alkoholfahrt: Autos gerammt und Polizisten gefährdet

Das Blaulicht einer Polizeistreife ist eingeschaltet. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Worms Ein betrunkener Autofahrer hat in Worms mehrere Autos gerammt, einen Polizisten gefährdet und sich mit den Beamten eine kurze Verfolgungsjagd geleistet. Der 42-Jährige sei am Montag Schlangenlinien gefahren und „von Fahrzeug zu Fahrzeug gedotzt“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Als Beamte die Unfälle auf der Straße stehend aufnahmen, kam der Fahrer den Angaben zufolge zurück und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Polizisten zu. Einer der Beamten musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Ob der Mann den Polizisten umfahren wollte, werde nun ermittelt.