Mehrere Zeugen geladen : Wilderei-Prozess gegen verurteilten Polizistenmörder Andreas S. geht weiter

Neunkirchen: Der verurteilte Polizistenmörder Andreas S. (2.v.r) wird von Polizeibeamten in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Oliver Dietze

Der Prozess gegen den verurteilten Polizistenmörder von Kusel wegen Jagdwilderei und versuchter gefährlicher Körperverletzung wird an diesem Donnerstag am Amtsgericht Neunkirchen fortgesetzt.

An dem zweiten Verhandlungstag seien noch mehrere Zeugen geladen, teilte der Sprecher des Gerichts mit. Ob der Prozess in Neunkirchen an diesem Tag bereits zu Ende gehen könnte, sei nicht abzuschätzen.