Ein Wildschwein ist in der Mainzer Altstadt erschossen worden. Die Bache war am Freitagmorgen auf einer Hauptstraße nahe dem Rhein mit einem Linienbus zusammengestoßen und schwer verletzt worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. dpa

Das verstörte Tier flüchtete nach der Kollision in die Altstadt. Die Polizei bemühte sich, die Wildsau einzufangen und erwischte sie in der Altstadt. Auch der städtische Jäger wurde gerufen. Schließlich wurde das verletzte Tier nach Angaben der Polizei in einem Hinterhof „durch den Schuss eines Jägers von seinem Leid erlöst“.

