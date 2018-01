später lesen Wildschwein rennt auf Flucht durch geschlossene Glastür FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Eine Rotte von Wildschweinen ist in der Pfalz durch einen Ort gerannt und hat dabei einen Schaden in zunächst unbekannter Höhe verursacht. Eines der drei Tiere durchpflügte eine Garage und zerbrach eine geschlossene Glastür, wie die Polizei in Edenkoben am Montag mitteilte. Menschen wurden bei dem Zwischenfall am Sonntag in Maikammer nicht verletzt. Eine Wildsau zog sich bei ihrer Flucht Verletzungen zu. Das Tier wurde jedoch weder von der Polizei noch von dem zuständigen Jagdpächter gefunden. dpa