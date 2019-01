später lesen Wildschwein rennt in Spielothek FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Ein wild gewordenes Wildschwein ist in Oberhonnefeld-Gierend in eine Spielothek gerannt. Eine Glastür sei beschädigt worden, teilte die Polizei in Neuwied mit. Die Gäste seien am Montag mit dem Schrecken davongekommen. dpa