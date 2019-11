Wildschwein verirrt sich in Garage und demoliert Auto

Ein Wildschwein steht in einem Wald. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Langenbach Ein Wildschwein hat sich in Langenbach (Landkreis Kusel) in einer Garage verirrt und dort ein Auto beschädigt. Das Tier wurde am Samstagnachmittag vermutlich durch eine Treibjagd aufgeschreckt und lief dann in die offen stehende Garage, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

