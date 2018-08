Wildschwein verursacht Autounfall auf der Autobahn

Ein Wildschwein hat auf der Autobahn 61 bei Speyer einen Autounfall verursacht. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt - das Tier überlebte den Aufprall nach Polizeiangaben vom Sonntag nicht. Der Unfall ereignete sich demnach am Freitagabend. dpa

Als ein 41-Jähriger von einem Parkplatz auf die A61 in Richtung Hockenheim auffahren wollte, lief plötzlich das Wildschwein aus dem Gebüsch auf die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers rammte der Wagen des 41-Jährigen das Tier und geriet auf die linke Fahrspur. Dort prallte das Auto mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen. Dieser musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden an den Fahrzeuge bezifferte die Polizei auf rund 25 000 Euro.