20 Tiere kreisen Auto ein : Wildschweine versperren Weg zum Auto: Jogger ruft Polizei

So ähnlich haben die Wildschweine wohl ausgesehen, die dem Jogger das Leben schwer gemacht haben.

Landau/Böllenborn Eine Horde Wildschweine hat einen Jogger in einem Waldgebiet in der Pfalz in eine missliche Lage gebracht. Als der Mann am Montagabend nach seiner Laufrunde bei Böllenborn (Kreis Südliche Weinstraße) zu seinem Auto zurückkehrte, hatten die etwa 20 Tiere den Wagen umkreist und fraßen Eicheln.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, blieb der 30-Jährige in sicherer Entfernung stehen und versuchte, das Wild mit Rufen zu verscheuchen. Da dies keine Wirkung zeigte, rief der Jogger die Polizei. Mit deren Blaulicht und Martinshorn ließen sich die Wildschweine schließlich verjagen. „Sie haben aber keine Rettungsgasse vorher gebildet“, sagte ein Polizeisprecher amüsiert.