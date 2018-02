später lesen Wildtiere in Städten: vor allem Vogeldreck sorgt für Ärger FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Von der Saatkrähe bis zum Waschbären: Immer wieder kommen Wildtiere in Städte und Dörfer. Für Verärgerung bei Anwohnern sorgten dabei mitunter Vögel, die Dreck und Lärm machten, sagt Kerstin Schnücker vom Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz in Mainz. Es gebe zum Beispiel immer wieder Beschwerden über Schwalbennester an Hauswänden wegen des Vogelkots. Mit größeren Wildtieren wie Füchsen gebe es in Rheinland-Pfalz dagegen kaum Probleme. „Es gibt nur wenige Beschwerden oder Anfragen.“ dpa