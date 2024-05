2.Bundesliga Wille und Leidenschaft: Kaiserslautern vor der Rettung

Auch Trainer Friedhelm Funkel war angetan von der starken Leistung seiner Schützlinge, die am Samstagabend vor 46 556 Zuschauern einen ihrer bisher besten Saisonauftritte ablieferten. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die vor allem kämpferisch und läuferisch alles auf den Platz gebracht hat, was sie zu leisten imstande war“, lobte der 70-Jährige.