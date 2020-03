Wind und Frost im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Ein Regenschirm eines Spaziergängers wird von einer Windböe erfasst. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild.

Mainz/Saarbrücken Nach einem frostigen Start in den Montag erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland tagsüber Windböen, die im Bergland vereinzelt stürmisch sind. Die Tiefstwerte am Morgen liegen zwischen Minus zwei und Minus sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte.



