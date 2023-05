Erneuerbare Energien Flaute bei der Windkraft, Lichtblicke bei der Solarenergie: Landesregierung verfehlt eigene Ausbauziele

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist 2022 erneut am Ausbauziel für die Erneuerbaren Energien gescheitert. Im vergangenen Jahr wurden lediglich 18 neue Windräder mit einer Leistung von 71 Megawatt gebaut. Das geht aus aktuellen Zahlen des Energieatlas der Energieagentur hervor. Der Zubau an Windkraft hat sich damit nur um knapp zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Die Ampel hat sich zum Ziel gesetzt, dass der Strom bis 2030 vollständig aus erneuerbaren Energien kommen soll. Dazu braucht es jährlich jeweils 500 Megawatt an neuer Windenergie sowie Sonnenenergie.