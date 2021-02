Energie : Der Kampf um die Windkraft

Windräder im Wald. Foto: iStock/rclassenlayouts Foto: Getty Images/iStockphoto/rclassenlayouts

Die einen sorgen sich um Wildkatze und Schwarzstorch. Die anderen um den Planeten. Unsere Redakteurin hat mit Menschen gesprochen, die Windparks planen. Und mit solchen, die sie verhindern wollen. Die Recherche zeigt: Argumente gibt es auf allen Seiten. Und: Wofür auch immer man kämpft – ohne Geduld geht nichts.

Ein Windparkplaner, der auf Genehmigungen hofft: Marc Wiemann begann 1990 in Trier mit seinem Geographie-Studium, Schwerpunkt Klimatologie. „All die Folgen des Klimawandels, die wir heute erleben, sind damals vorhergesagt worden“, sagt er und bedauert, dass es mit der Energiewende so schleppend vorangeht. Als Planer von Windparks betrifft ihn das auch wirtschaftlich. Es würden kaum noch Genehmigungen erteilt. „Die Behörden haben Angst, dass geklagt wird“, sagt er. In einem Fall warte er schon seit elf Jahren. Manchmal dauere es so lange, dass der Anlagentyp schon gar nicht mehr produziert werde, wenn endlich gebaut werden darf. „Dabei planen wir auf dem Flächennutzungsplan. Das wurde alles vorher schon geprüft“, sagt er. Wenn ein Schwarzstorch auftauche, der wirklich gegen Windkraft spreche, dann akzeptiere er das. Doch oft seien es Dinge wie Denkmalschutz, die vorher längst gecheckt wurden.

Eine Genehmigung pro Jahr brauche er, um sein Personal zu bezahlen, sagt der Trierer Unternehmer, der fürchtet, dass viele Firmen die Flaute nicht überleben. „Wir haben in den letzten zwei Jahren 40 000 Arbeitsplätze in der Branche verloren. Darüber spricht niemand“, sagt Wiemann. Dramatisch werde es, wenn die deutschen Hersteller die Segel strichen. Dann müsse man in drei Jahren Anlagen aus China importieren. „Wir sind es den Jüngeren schuldig, dass wir jetzt handeln“, sagt der Windparkplaner, der sich wünschen würde, von Behörden oder Bürgern nicht mehr als Gegner wahrgenommen zu werden.

Eine Frau, die die Natur liebt: Schon von ihrer Großmutter hat Christa Breidert gelernt, die Natur zu beobachten und zu schätzen. Seit 1982 lebt die 67-Jährige in Hermeskeil und seit einigen Jahren engagiert sie sich in der Bürgerinitiative „Rettet den Hochwald“ gegen den Bau von Windrädern im Wald. Der Wald habe so viele wichtige Funktionen. Er sei ein riesiger Wasser- und CO 2 -Speicher und Lebensraum für eine unendliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Wenn man den Wald zerschneide und durchlöchere, dann schade ihm das. Dass es dem Rotmilan wieder gut gehe, sei dem Naturschutz zu verdanken. Auch der Bestand des Schwarzstorch stabilisiere sich peu à peu. „Wen man mit riesigen Industrieanlagen in den Wald geht, dann zerstört man diese Bereiche“, sagt die ehemalige Schulleiterin. „Die moderne Gesellschaft ist ein energiefressendes Monster.“ Es müsse viel mehr Anreize geben, Energie zu sparen.

Der Preis, den man für Windenergie im Wald zahle, der sei sehr hoch, sagt Christa Breidert. Sie verändere die Landschaft. Sie verändere die Heimat.

Ein Bürgermeister, der plant und plant: „Über zehn Jahre der Planung sind ein paar Härchen grau geworden“, sagt Moritz Petry (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel, die nun in ihrem Flächennutzungsplan Platz für zehn bis 15 Windräder vorsieht. Die vierte Offenlage sei abgeschlossen. Nun müsse die Kreisverwaltung den Plan prüfen. Und natürlich muss sie auch jedes einzelne Windrad genehmigen, ehe irgendwo in der Südeifel Windstrom produziert wird. Eine Million Euro sei inzwischen in die Planung geflossen, sagt Petry. 2014 war sie fast abgeschlossen. Dann schoss die Kommunalreform dazwischen. Nach der Fusion zwischen Neuerburg und Irrel musste die neue VG Südeifel neu planen. Und dann kam 2016 eine neue Landesregierung, die größere Mindestabstände zwischen Windrädern und Gemeinden festlegte. „Das hat uns zurückgeworfen. Die haben die Bremse getreten“, sagt Petry. Erneut musste umgeplant werden. Zwischendurch änderten sich auch die Förderbedingungen für Windenergie. „Es läuft nicht rund. Die Prüfungen sind zu umfangreich. Wir brauchen dringend mehr Schnelligkeit“, sagt Petry. Da, wo Windkraft nun nicht mehr möglich ist, sollen auf ertragsschwachen Wiesen und Äckern Photovoltaikanlagen entstehen. Maximal auf 350 Hektar, das entspricht einem Prozent der VG-Fläche. „Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir das machen“, sagt der Bürgermeister.

Ein Technikfan, der für Gegenwind sorgt. „Wir sind kein Windkraftgegner“, sagt Wolfgang Kiebert, ein Ingenieur aus der Nähe von Köln, der seinen Zweitwohnsitz im Dörfchen Schlausenbach am Rand der Schneifel hat und 2015 die Bürgerinitiative „Gegenwind Schneifel“ gründete. „Wir sind gegen Windkraft in der Schneifel.“

Das ist ein Höhenzug, der westlich von Prüm parallel zur belgischen Grenze verläuft. Ein europäisches FFH-Gebiet, das seltene Biotope, Pflanzen- und Tierarten schützen soll. Darunter Moorheiden und Bruchwälder, Perlmuttfalter und Schwarzstorch, Rauschbeere und Königsfarn. Kiebert fürchtet, dass der Bau von Windrädern die Reviere gefährdeter Tiere zerschneidet, den Boden verdichtet und massiven Einfluss auf die Natur hat. Zumal ja später zur Wartung große Fahrzeuge durch den Wald führen. „Das sind keine kleinen Anlagen. Das sind Riesendinger“, sagt Kiebert. Das Loch, das fürs Fundament gebuddelt werden müsse, sei größer als „ein olympischer Swimming-Pool“. Das Betonfundament sei sechs Meter hoch und habe einen Durchmesser von 35 Metern. Zum Beweis schickt er ein Foto mit. Der Bagger am Rand des kraterförmigen Lochs wirkt winzig. Der Wahl-Eifeler fürchtet, dass der Rückbau solcher Anlagen am Steuerzahler hängenbleibt. Eigentlich müssten solche Industrieanlagen in einem sensiblen Gebiet wie der Schneifel komplett verboten sein, findet er. Aber er versteht auch die Gemeinde, die seit vielen Jahren plane. „Das kostet ein Heidengeld“, sagt er und ist zuversichtlich, dass die Argumente der Bürgerinitiative gehört und berücksichtigt werden.

Ein „Überzeugungstäter“: „Wir haben nur einen Planeten“, sagt Dirk Kessler, Ortsbürgermeister von Wintrich, der sich selbst als Überzeugungstäter bezeichnet. Früher habe er gegen Kernkraft demonstriert. In den vergangenen 18 Jahren jedoch hat er vor allem dafür gekämpft, dass seine Gemeinde gemeinsam mit Piesport und Brauneberg einen Windpark bekommt. Die gesamte Planung hat er begleitet, wurde zum Geschäftsführer ohne Gehalt, überwies Millionen an Planungskosten. „Alles aus meinem kleinen Büro“, sagt er, nicht ohne Stolz über die zwölf Windräder, die sich nun oberhalb des Moselorts drehen. 20 Prozent der Pachteinnahmen fließen an einen Solidarpakt, sodass auch andere Orte der VG profitieren. „Neiddebatten wären kontraproduktiv“, glaubt der Ortsbürgermeister, der es nun erstmals geschafft hat, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 1,6 Millionen Euro investiere Wintrich mit Brauneberg in eine neue Kita. „Das wäre sonst nicht dringewesen“, sagt Kessler, der nun noch an einer Bürgergenossenschaft arbeitet.

Wolfgang Kiebert, Gegenwind Schneifel Foto: TV/Wolfgang Kiebert