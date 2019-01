später lesen Windkanal liefert wichtige Daten auch für Wettervorhersagen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

In einem in der Form einzigartigen vertikalen Windkanal an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität wird erforscht, was physikalisch und chemisch in Wolken passiert. Konkret geht es um das Verhalten von Wolkenteilchen wie Tropfen, Graupel- oder Hagelkörnern, wie Professor Stephan Borrmann vom Institut für Physik der Atmosphäre erklärte. dpa