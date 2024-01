Best of 2023 Wie ein Ehepaar aus der Eifel einen der ersten Windparks Europas errichtete

Rodershausen · Christine und Georg Högner haben vor 30 Jahren einen der ersten europäischen Windparks gebaut. Ein Projekt, das selbst den eritreischen Entwicklungsminister in die Region lockte. Als „grüne Spinner“ verschrien hatten sie es in der konservativen Eifel nicht immer leicht. Lesen Sie hier einen Artikel aus dem Best of 2023.

03.01.2024 , 12:12 Uhr

Christine und Georg Högner sind Pioniere der Energiewende. In der Eifel bauten sie einen der ersten Windparks Europas. Noch immer dreht sich ihre Anlage Nummer 1. Foto: TV/Katharina de Mos

Mit ungekannter Geschwindigkeit schmiegen sich Photovoltaikanlagen auf Dächer und Hügel, während neue Windräder in den Himmel wachsen. Aber wo hat all das eigentlich seinen Anfang genommen? Mit wem? Und warum?