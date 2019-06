Windräder in Birkenfeld zu Recht stillgelegt

Ein Windrad. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Koblenz/Birkenfeld Ein Rechtsstreit um stillgelegte Windräder in Birkenfeld ist an sein vorläufiges Ende gelangt. Der Landkreis Birkenfeld habe die drei Windräder im Jahr 2017 zu Recht stilllegen lassen, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Damit wies das Gericht die Klage des Betreibers gegen diese Anordnung ab. Zuvor hatte das Gericht bereits einen Eilantrag des Betreibers abgelehnt.

Eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen des Landesentwicklungsprogrammes IV sei nach wie vor nicht abschließend geklärt, urteilte das Gericht. Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine artenschutzrechtliche Überprüfung des Vorhabens sei noch nicht durchgeführt worden.