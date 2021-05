Umwelt : Was die Landesregierung in Sachen Klimaschutz plant

Was die Landesregierung in Sachen Klimaschutz plant

Künftig sollen sich in Rheinland-Pfalz mehr Windräder drehen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Mehr Windräder – auch im Wald, mehr Solarenergie, mehr Fördergeld und die Biotonne. Das sieht der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung vor.

Wenn es um den Klimaschutz geht, ist die neue Landesregierung ambitionierter als Brüssel und Berlin. Schon zwischen 2035 und 2040 will sie Rheinland-Pfalz klimaneutral machen. „Die Klimakrise ist die größte Herausforderung der Menschheit im 21. Jahrhundert. Nur mit einem konsequenten Klimaschutz können wir die schlimmsten Auswirkungen noch abwenden“, heißt es im Koalitionsvertrag. Rheinland-Pfalz werde seinen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen und der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels leisten. Klimaschutz und der Ausbau Erneuerbarer Energien werden „als allgemeines öffentliches Interesse“ festgeschrieben.

Gespräche, die das Papier mit Leben füllen, laufen gerade erst an, daher gibt es noch keine Details, wie das Ganze in der Praxis aussehen soll. Dennoch wird der Vertrag an einigen Stellen überraschend konkret.