Windräderbau: Rheinland-Pfalz deutschlandweit Vorreiter

Ein Windrad steht während des Sonnenaufgangs auf einem Feld. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Mainz/Berlin In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sechs Monaten des Jahres so viele neue Windräder aufgestellt worden wie in keinem anderen deutschen Bundesland. Wie aus einer Auswertung der Berliner Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht, wurden insgesamt 22 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 72,2 Megawatt in Betrieb genommen.

Damit wurden 26,6 Prozent aller in diesem Zeitraum in Deutschland neu aufgestellten Windräder in Rheinland-Pfalz errichtet.