Politik : „Deutschland und Frankreich sollten ein Volk bilden“

Zur Person

Winfried Böttcher (Foto: Harald Krömer) wurde 1936 in Morbach geboren. Sein Abitur machte er 1956 am Cusanus-Gymnasium in Bernkastel-Kues, ehe er in Aachen Maschinenbau und in in London Politik und Ökonomie studiere. 1973 übernahm er die Professur für Internationale Politik an der RWTH Aachen und gründete dort 1982 das „Institut für Europapolitik“. Nach seiner Emeritierung gründete Böttcher 2005 ein Europa-Institut an der Universität Kaliningrad. Seine Bücher „Europas vergessene Visionäre“ (2019) und „Klassiker des Europäischen Denkens“ (2014) sind im Nomos-Verlag erschienen.