Verkehr Wintereinbruch mit Unfällen und eingeschlossenen Autofahrern

Schüler sitzen in ihrer Schule fest, Autofahrer werden vom Schnee eingeschlossen: Der Wintereinbruch hat am Montag in Hessen für teils chaotische Verhältnisse gesorgt. Es gab zahlreiche Unfälle. Am Abend spitzte sich die Lage im Rheingau-Taunus-Kreis zu: Dort saßen zahlreiche Autofahrer nach Angaben der Feuerwehr in ihren Fahrzeugen fest oder mussten aus ihren Wagen gerettet werden. „Die Lage ist außergewöhnlich“, sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. „Bäume fallen um wie Streichhölzer.“ Meldungen über Tote oder Schwerverletzte gab es aus Hessen aber zunächst nicht.