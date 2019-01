später lesen Wintereinbruch schenkt Eiswein-Glück FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Der mit Beginn der Woche eingekehrte Frost hat Winzern in mehreren Anbaugebieten das Glück einer Eiswein-Lese beschert. Nach Angaben des Deutschen Weininstituts gab es in der Nacht zum Montag erfolgreiche Eiswein-Lesen in Rheinhessen, an der Mosel und in Franken. dpa