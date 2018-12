später lesen Winterliches Wetter am Wochenende mit Glätte in der Nacht FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Kälte und Frost bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Freitag und Samstag bleibt es tagsüber dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge trocken bei Höchsttemperaturen um zwei Grad. dpa