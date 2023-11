Vorhersage Winterliches Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Bei stärkeren Niederschlägen sei auch in tiefen Lagen mit Schnee zu rechnen. Maximal erreichen die Temperaturen am Montag zwei bis fünf Grad, im höheren Bergland ein Grad. Dort fallen die Niederschläge durchweg als Schnee. Am Samstag gab es in Rheinland-Pfalz schon in höheren Lagen wie im Nationalpark Hunsrück-Hochwald winterliche Landschaften.