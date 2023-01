Wetter : Winterwetter mit Schneefall in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein bedeckter Himmel zeigt sich bei Minusgraden über einem Gipfel. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen winterliches Wetter und Schnee. In der Nacht auf Sonntag breitet sich von Osten aus Schneefall aus. Es gibt Glätte und Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte.

In Gipfellagen sind einzelne Windböen bis zu 60 Kilometer die Stunde möglich.

Der Sonntag wird nach den Angaben stark bewölkt. Erneut fällt leichter Schnee und es besteht Glättegefahr. Die Tiefsttemperaturen sinken in tiefen Lagen auf zwischen null und zwei Grad, ansonsten ist Dauerfrost bei minus vier bis minus ein Grad zu erwarten. In der Nacht auf Montag fällt nur noch örtlich etwas Schnee bei bis zu minus vier und im Bergland bis zu minus sieben Grad.

Der Montag startet dicht bewölkt und anfangs mit etwas Schneefall und Glätte. Im Tagesverlauf wird es jedoch überwiegend niederschlagsfrei und abends gibt es sogar Auflockerungen. Die Höchstwerte steigen auf bis zu vier Grad. In der Nacht auf Dienstag hält das bewölkte Wetter mit einzelnen Auflockerungen an. Örtlich ist Nebel und Glätte möglich bei Tiefstwerten bis zu minus fünf und in höheren Lagen bis zu minus sieben Grad. Am Dienstag setzt sich die Bewölkung fort und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen bis zu fünf Grad.

