Schnee Winterwetter sorgt für Unfälle und Verkehrseinschränkungen

Das Winterwetter sorgte vielerorts für Ausfälle und Beeinträchtigungen im Busverkehr, so etwa im Rhein-Lahn-Kreis, im Westerwaldkreis oder in Neuwied. Die Busse der Saarbahn konnten eine Reihe von Höhenlagen nicht mehr anfahren, wie das Unternehmen mitteilte. In den Landkreisen Mainz-Bingen sowie in Stadt und Landkreis Bad Kreuznach wurde der Busverkehr der KRN gänzlich eingestellt, wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilte. Auch der Schülerverkehr fiel am Nachmittag ganz aus - einige Busse seien bereits mit Kindern unterwegs gewesen, ehe die KRN sie aus Sicherheitsgründen zum Stehenbleiben aufforderte. „Die Kinder verbleiben dort in den Bussen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden“, hieß es.