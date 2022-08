Agrar : Winzer beginnen mit der Hauptlese: Gute Qualitäten erwartet

Ein Arbeiter pflückt Trauben. Foto: Joaquin Corchero/EUROPA PRESS/dpa/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler An der Ahr hat am Donnerstag die diesjährige Hauptweinlese in Deutschland begonnen. Erntehelferinnen und -helfer des Weinguts Nelles pflückten in der Lage Heimersheimer Landskrone Trauben der Rotwein-Rebsorte Frühburgunder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Heimersheim ist ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Hauptstadt des bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr verwüsteten Landkreises Ahrweiler.

„Wir hatten allein einen Gebäudeschaden von 1,5 Millionen Euro und fast die Hälfte aller Barrique-Fässer verloren“, sagte Winzer Philip Nelles. „Auch in diesem Jahr sind viele Winzer weiter am Limit, jetzt kommt der Kraftakt der Lese.“ Aber die Trauben machten trotz der Hitze einen guten Eindruck. „Ich bin auf einen sehr schönen Jahrgang gespannt.“

Auch an anderen Orten an der Ahr sowie in der Pfalz begann nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) am Donnerstag die Lese von Frühburgunder-Trauben. In der nächsten Woche setzt die Hauptweinlese dann bundesweit mit anderen früh reifenden Rebsorten wie Müller-Thurgau ein. Der Großteil der Lese werde in diesem Jahr schon bis Ende September beendet sein, sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher.

© dpa-infocom, dpa:220824-99-502680/3

(dpa)