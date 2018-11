später lesen Winzer des Jahres kommt bei „Vinum“ von der Saar Teilen

Der Weinführer „Vinum“ hat einen Erzeuger an der Saar zum „Winzer des Jahres“ gekürt. Die Weine des Weinguts van Volxem in Wiltingen mit ihrem Inhaber Roman Niewodniczanski glänzten „mit Präzision, Kraft und Finesse“, sagte Chefredakteur Joel Payne am Freitag bei der Vorstellung des „Vinum Weinguide Deutschland“ in Mainz. dpa